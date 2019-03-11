В Госдуме предлагают конфискацию авто у пьяных водителей

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов выступил с инициативой введения наказания для пьяных водителей в виде конфискации у них автомобилей в пользу государства. Как отметил народный избранник в соцсетях, только в одном его родном регионе во время недавних праздничных дней выявлено около четырёх сотен водителей подшофе.

Причем полсотни из них попадаются на этом нарушении уже не первый раз. Как считает Иванов, ещё больше любителей горячительного за рулём избежали поимки. Они, по словам парламентария, не боятся ни штрафов, ни лишения прав, ни уголовного наказания.

В связи с этим Иванов привёл в пример братскую Белоруссию, где водитель автоматически лишается авто, если повторно в течение года попадается нетрезвым за рулём.

Ранее Госдума отклонила аналогичный законопроект, поэтому депутат предлагает смягчить его положения – включить в него только машины, которые принадлежат непосредственно нарушителю, а не находятся в собственности его родных или близких.