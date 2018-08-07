В Госдуме предлагают государству регулировать цены топлива

Законопроект о введении государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо внесён в Государственную думу. С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ. Информация размещена в базе данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает наделить правительство правом устанавливать предельную цену на топливо для производителей. Авторы законопроекта рассчитываю таким способом защитить автовладельцев и сельхозпроизводителей от сильных колебаний цен, а также от и резкого роста трат на бензин, отмечает Газета.ру .

Цены на нефтепродукты резко подскочили весной 2018 года и в начале лета. Кабинет министров принял решение с 1 июня уменьшить акцизы: на бензин — на 3 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на 2 тысячи рублей.