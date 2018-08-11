В Госдуме ответили на «флаговую манию» Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко регулярно «поднимает» национальные флаги в Крыму и Донбассе, это уже становится похоже на «флаговую манию». Такую оценку последнему заявлению украинского лидера дал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

« Судя по тенденции, Пётр Алексеевич теперь будет поднимать виртуальные флаги в Facebook и Twitter каждый месяц. Видимо, на очереди Кубань и другие «исконно украинские земли», как уверяет киевская пропаганда», — сказал депутат в беседе с RT.

Парламентарий добавил, что Порошенко стоит обратить внимания на западную Украину, которая давно не считает себя частью страны и стремится в Европу «сама по себе».

Ранее Порошенко заявил, что Донбасс и Крым вернутся под украинский флаг.