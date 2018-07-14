В Госдуме отреагировали на новые обвинения США в адрес россиян

Обвинения, выдвинутые в адрес 12 россиян, которых подозревают во вмешательстве в американские выборы, являются очередным фейком, направленным на то, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном не нормализовались. Такое мнение высказал в беседе с журналистами зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, результат выборов многих в Америке не устроил, и теперь эти люди пытаются «переложить с больной головы на здоровую».

««Это не совпадение, а именно попытка повлиять на данную встречу тех людей, которые не хотят налаживания отношений между нашими странами, которые всячески противодействуют этому. Это специально вброшенный очередной фейк», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Ранее Минюст США обвинил 12 россиян в причастности к хакерским атакам во время проведения президентской кампании в США в 2016 году. Москва уже неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес. Ранее стало известно, что тема «российского вмешательства» в американские выборы будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки.