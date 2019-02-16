В Госдуме обсуждают предложения по выведению абортов из ОМС

Вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому направлен пакет предложений по выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Инициатива принадлежит представителям православной общественности.

Предварительные шаги по поэтапному выведению абортов из поля ОМС подготовлены комиссией по биоэтике и медицинскому праву Всероссийского православного молодежного движения.

«Инициатива патриарха Кирилла по выведению абортов по желанию из поля ОМС может быть реализована в два этапа. Поскольку аборты по желанию не являются медицинской помощью, но причиняют вред и матери, и ребенку, на первом этапе их надлежит вывести из ОМС в поле субсидий правительства, по аналогии с затратами на лечение и реабилитацию живых доноров после забора у них органов для родственной трансплантации», - заявил один из авторов поправок, член комиссии по миссионерству при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин).

По словам священника, второй этап предполагает конкретизацию, в каких случаях аборт будет субсидировать государство: изнасилование, низкий уровень доходов, несовершеннолетние и др.

Православная инициатива, заявляет ее разработчик, направлена не на запрет абортов и искусственную стимуляцию рождаемости, а на поддержку женщин, которые решили сохранять беременность.

Ранее писательница и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН заявила, что выведение абортов из ОМС приведет женщин к детоубийству