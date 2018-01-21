В Госдуме назвали «актом конфронтации» идею Молдавии выставить России счет

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал намерение молдавского парламента «выставить счет» России за «оккупацию» Приднестровья.



«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу», - заявил Швыткин в интервью RT .

По словам депутата, Кишинев ищет внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем.

Как напоминает Газета.ру , ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении международного права из-за размещения миротворческих сил в Приднестровье.