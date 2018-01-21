В Госдуме назвали «актом конфронтации» идею Молдавии выставить России счет

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал намерение молдавского парламента «выставить счет» России за «оккупацию» Приднестровья.
«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу», - заявил Швыткин в интервью RT.
По словам депутата, Кишинев ищет внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем.
Как напоминает Газета.ру, ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении международного права из-за размещения миротворческих сил в Приднестровье.