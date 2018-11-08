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В Госдуме хотят взять под колпак почтовые переводы от 100 тысяч

8 Ноября 2018 в 18:49
В Госдуме хотят взять под колпак почтовые переводы от 100 тысяч

Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей могут попасть под строгий контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов. Авторы инициативы также предлагают аналогичным образом отслеживать переводы в иностранной валюте, эквивалентные 100 тысячам рублей.

Кроме того, разработчики документа хотят взять «под колпак» переводы через мобильные телефоны и другие гаджеты на сумму от 50 тысяч рублей. Причём предоставлять информацию по ним обяжут самих операторов связи, отмечает «Русская планета».

Сейчас в России действует обязательный контроль за сделками на сумму от 600 тысяч рублей в качестве одной из мер по противодействию отмыванию преступных доходов.

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