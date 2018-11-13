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Бюджет РФ захотели пополнить невостребованными банковскими вкладами

13 Ноября 2018 в 09:10
Бюджет РФ захотели пополнить невостребованными банковскими вкладами

В Госдуме изучают предложение о передаче  невостребованных вкладов из банков России в бюджет. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также нововведение может затронуть «номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют».

По словам Аксакова, речь идет о миллиардах рублей, которые «зависли» на счетах «спящих» клиентов, передает RT. Парламентарий добавил, что для аккумулирования средств могут быть созданы специальные счета.

Плотно заняться механизмом передачи в бюджет невостребованных вкладов в Госдуме рассчитывают уже в следующем году.

Ранее Анатолий Аксаков рассказал о рассмотрении в нижней палате парламента инициативы об обязательной видеозаписи процесса продажи полисов ОСАГО. Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал НСН, что не видит смысла в предложенных нововведениях, а президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс предупредил, что организация фото-видео фиксации оформления полисов не может не коснуться их цены.

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