В Госдуме хотят согласовать с Совфедом запрет хостелов

Фракция «Единая Россия» предложила образовать согласительную комиссию для доработки закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, который отклонил ранее Совет Федерации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета нижней палаты парламента, передает ТАСС.

По словам Жукова, суть закона не предполагается менять, депутаты рассчитывают настоять на своём. Запрет на размещение хостелов в многоэтажных жилых домах предполагается ввести с июля текущего года (вместо предложенного спикером Совфеда Валентиной Матвиенко 1 января 2020). По словам Жукова, данного срока вполне хватит, чтобы участники рынка привели свои документы в соответствие с предложенным документом.

Закон запрещает предоставлять гостиничные услуги в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса такое помещение должно быть переведено в нежилой фонд, в комнатах обеспечена звукоизоляция, смонтированы пожарная и охранная сигнализации.