Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

В Госдуме хотят согласовать с Совфедом запрет хостелов

18 Марта 2019 в 20:01
В Госдуме хотят согласовать с Совфедом запрет хостелов

Фракция «Единая Россия» предложила образовать согласительную комиссию для доработки закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, который отклонил ранее Совет Федерации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета нижней палаты парламента, передает ТАСС.

По словам Жукова, суть закона не предполагается менять, депутаты рассчитывают настоять на своём. Запрет на размещение хостелов в многоэтажных жилых домах предполагается ввести с июля текущего года (вместо предложенного спикером Совфеда Валентиной Матвиенко 1 января 2020). По словам Жукова, данного срока вполне хватит, чтобы участники рынка привели свои документы в соответствие с предложенным документом.

Закон запрещает предоставлять гостиничные услуги в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса такое помещение должно быть переведено в нежилой фонд, в комнатах обеспечена звукоизоляция, смонтированы пожарная и охранная сигнализации.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.