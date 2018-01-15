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В Госдуме готовы к ответным мерам из-за ситуации с RT France

15 Января 2018 в 20:41
В Госдуме готовы к ответным мерам из-за ситуации с RT France
Россия может ввести ответные ограничительные меры в отношении французских СМИ, если дискриминационная практика по отношению к журналистам RT со стороны официального Парижа будет сохраняться, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Сегодня журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона. 

В конце прошлого года ряд общественных деятелей Франции публично призвали отозвать лицензию у телеканала RT France. 

RT France вещает из Парижа с 18 декабря 2017 года. Канал планировали запустить ещё в 2014 году, однако из-за валютного кризиса в России планы отложили. Вместо телеканала в 2015 году был запущен сайт на французском языке, в котором транслировалось несколько программ. В первый день после запуска телеканала в эфире показывали сюжет о двухлетнем присутствии ВКС России в Сирии, документальный фильм о Северной Корее и интервью с режиссёром Оливером Стоуном.
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