В Госдуме готовы к ответным мерам из-за ситуации с RT France

Россия может ввести ответные ограничительные меры в отношении французских СМИ, если дискриминационная практика по отношению к журналистам RT со стороны официального Парижа будет сохраняться, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.Сегодня журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона.В конце прошлого года ряд общественных деятелей Франции публично призвали отозвать лицензию у телеканала RT France.RT France вещает из Парижа с 18 декабря 2017 года. Канал планировали запустить ещё в 2014 году, однако из-за валютного кризиса в России планы отложили. Вместо телеканала в 2015 году был запущен сайт на французском языке, в котором транслировалось несколько программ. В первый день после запуска телеканала в эфире показывали сюжет о двухлетнем присутствии ВКС России в Сирии, документальный фильм о Северной Корее и интервью с режиссёром