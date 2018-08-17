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В Госдепе США назвали условие ослабления антииранских санкций

17 Августа 2018 в 08:58
В Госдепе США назвали условие ослабления антииранских санкций

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук назвал условие возобновления диалога между американским лидером Дональдом Трампом и Тегераном. По словам Хука, Ирану необходимо изменить свое поведение для возобновления экономических и дипломатических отношений с США, а также возможного ослабления санкций, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что Хук возглавил специальную группу Госдепа США по координации американской политики в отношении Ирана, сообщает RT.

Напомним, 7 августа США возобновили санкции против Ирана, после майского решения президента Трампа выйти из ядерной сделки с Исламской Республикой (СПВД).

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