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В Госдепе США назвали новую дату введения санкций против РФ

24 Августа 2018 в 07:38
В Госдепе США назвали новую дату введения санкций против РФ

Новые санкции против России, связанные с так называемым «делом Скрипалей», должны вступить в силу 27 августа, сообщил представитель Госдепа США «РИА Новости». Ранее предполагалось, что первая волна ограничительных мер, озвученных Вашингтоном 8 августа, вступит в силу 22 августа, отмечают argumenti.ru.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, 22 августа истек срок уведомления о санкциях в федеральном регистре. В Госдепе США подписали уведомление в регистре и надеются на его публикацию в понедельник, 27 августа, пишет Газета.ру.

Напомним, первый пакет санкций, которые США решили ввести против России из-за якобы ее причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, предусматривает запрет на поставки в РФ товаров двойного назначения. Вторая волна ограничительных мер может быть введена в ноябре, если Москва не выполнит названные Вашингтоном условия.

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