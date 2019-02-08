В Госдепе обвинили Россию в гонке вооружений

Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон предъявила Российской Федерации претензии в инициировании гонки вооружений. Как заявила американский дипломат в интервью телеканалу PBS, началось это восемь лет назад, когда Москва, по её словам, «нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Между тем, как отмечает RT , заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ранее, что Москва не даст втянуть себя в гонку вооружений, хотя Вашингтон, судя по всему, рассчитывает именно на это.

В то же время, Томсон заверила, что США не собираются размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, передает Ura.ru . Ранее министерство обороны России предложило Соединённым Штатам Америки ликвидировать наземные пусковые установки Мк-41, предназначенные для дозвуковых крылатых ракет «Томагавк». Военному атташе при посольстве США в Москве вручена нота о несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул в связи с этим, что США не один год нарушали положения договора РСМД, в то время, как российская сторона выполняла все прописанные обязательства.