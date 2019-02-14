В Госдепе назвали три варианта победы США над Россией

У Соединенных Штатов есть три способа выиграть борьбу с Россией, Китаем и Ираном. Об этом в статье для издания The National Interest пишет старший советник госсекретаря США в Управлении политического планирования, профессор Якуб Григель, сообщает НСН.

По его словам, первым способом является принятие Китая и России в «мировой сообщество». Так пробовал сделать, например, президент Барак Обама, действовавший согласно политике «перезагрузки» в отношения с Россией.

«Логика состояла в том, что напряжение в отношениях было основано на недопонимании и старых привычках, нежели фундаментальном расхождении в интересах и принципах. Следовательно, лучшим подходом было развеять предполагаемые опасения России, пойдя Москве на встречу», — пишет дипломат.

Так, Обама отменил планы размещения ракетных систем в НАТО в Польше и Чехии, а когда менее года спустя Россия, как пишет NI, атаковала Грузию, Обама объяснил россиянам, что у США и России есть много общего, и снова призвал к партнерству. Однако, уверен господин Григель, такой подход не сработал, так как вместо того, чтобы переквалифицировать Россию из врага в партнера, произошло обратное. Россия, по его словам, несмотря на, или возможно, из-за «перезагрузки» напала на Украину в 2014 году и занялась дестабилизацией политического поля в Европе и США.

Вторым способом для США одержать победу в борьбе с Россией, Китаем и Ираном было бы найти новых союзников, пишет дипломат, акцентируя внимание на Индии. Однако, он отмечет, что потенциальный союз между США и Индией остается нереализованным обещанием, с тех пор как Нью-Дели решил все-таки закупить у Россию системы С-400, несмотря на угрозу санкций. Необычным шагом в приобретении новых союзников было бы настроить одного из своих соперников против другого, пишет дипломат.

«Например. США и западным союзникам пошло бы на пользу, если Россия была против Китая. В таком случае Пекин переключился бы с Тихого океана на свои длинные границы. Российско-западные партнерские отношения против Китая в теории желаемы, но цена может быть слишком высокой (например, в обмен на поддержку против Китая, Запад могут попросить отказаться от идеи независимости Украины). В любом случае, Путин не может себе позволить пойти против Китая, пока на Среднем Востоке он поддерживает Асада, союзника Ирана. Просто нет никаких доказательств того, что Россия разделяет какие-либо из наших интересов. Вкратце, глупо искать великой сделки с Россией в наивной надежде поддержки против Китая», — написал старший советник в Госдепе США.

Наконец, третьим вариантом остается делать ставку на нынешних союзников, заключает дипломат. Он отмечает, что этот способ работал десятилетиями, но его необходимо адаптировать к меняющимся геополитическим условиям.