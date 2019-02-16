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В Горсуде Петербурга ищут мину

16 Февраля 2019 в 16:55
В Горсуде Петербурга ищут мину

Ведется проверка здания Санкт-Петербургского городского суда в связи с получением электронного письма о минировании. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«На электронную почту Санкт-Петербургского городского суда и пресс-службы судов поступило письмо о заминировании здания по адресу Бассейная, 6. Информация была передана в правоохранительные органы. На текущий момент здание проверяется», - сказано в официальном заявлении.

Сообщение о минировании различных городских зданий поступили в городское управлении МЧС в течение субботы. Ее проверкой занимается полиция.

В столичном регионе телефонные террористы активизировались в последние дни. Ложно «заминировано» было около 200 объектов. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН ранее назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.

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