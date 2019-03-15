Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Горячие новости

В горах Грузии спасли двух граждан Швейцарии

15 Марта 2019 в 13:16
В горах Грузии спасли двух граждан Швейцарии

Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спасли двух туристов - граждан Швейцарии, потерявшихся во время туристического похода на гору Мтирала (высота над уровнем моря - 1 381 м.) около города Батуми. Туристов искали несколько часов в сложных метеоусловиях. Спасателям удалось найти потерявшихся и вывести их в безопасное место. По словам медиков, их жизни вне опасности.

Ранее сообщалось, что СК РФ назвал причину гибели группы Дятлова. Сотрудники Следственного комитета считают, что группа Дятлова погибла в 1959 году в результате схода снежной лавины и неопытности. Следователи пришли к выводу, что уровень подготовки группы был слишком низок для 21-дневного почти 300-километрового зимнего горного перехода. Также у группы не было полноценной карты местности. Главной ошибкой туристов в ведомстве считают выбор места для последней ночёвки, уточняет RT.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.