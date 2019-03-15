В горах Грузии спасли двух граждан Швейцарии

Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спасли двух туристов - граждан Швейцарии, потерявшихся во время туристического похода на гору Мтирала (высота над уровнем моря - 1 381 м.) около города Батуми. Туристов искали несколько часов в сложных метеоусловиях. Спасателям удалось найти потерявшихся и вывести их в безопасное место. По словам медиков, их жизни вне опасности.

Ранее сообщалось, что СК РФ назвал причину гибели группы Дятлова. Сотрудники Следственного комитета считают, что группа Дятлова погибла в 1959 году в результате схода снежной лавины и неопытности. Следователи пришли к выводу, что уровень подготовки группы был слишком низок для 21-дневного почти 300-километрового зимнего горного перехода. Также у группы не было полноценной карты местности. Главной ошибкой туристов в ведомстве считают выбор места для последней ночёвки, уточняет RT.