В Гольяново займутся благоустройством района

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва. Предложения для поставщиков Москвы.

Жилищник района Гольяново ищет поставщика малых архитектурных форм, в том числе 2 горки, 2 качалки на пружине, 9 скамеек и 23 урны, для благоустройства района. Начальная стоимость контракта – 494 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 14 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подрядчика по оказанию услуг по ремонту коммунальной техники среди СМП через аукцион ищет «Жилищник Рязанского района». Начальная цена контракта 946 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 14 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Северо-восточный ГУП «Мосгортранс» ищет поставщика для выполнения работ по обработке и переплету документации для нужд филиала. Начальная стоимость контракта 708 тыс. рублей. Заявки принимаются до 14 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.