В ГИБДД рассмотрят инициативу пересдачи экзамена при замене прав

Водителей могут заставить вновь сдавать экзамен при замене прав по истечению срока их действия. Инициативу уже обсуждают в ГИБДД, однако пока что окончательного решения пока что нет. С такой инициативой выступил Союз автошкол. В организации уверены, что водителей нужно проверять, так как раньше контроль за качеством обучения был не таким строгим, сообщают «Известия» .

Пока речь идёт только о сдаче теории, то есть проверки знаний правил дорожного движения, сообщает Ura.ru .

В свою очередь, в ГИБДД рассказали, что уже работают с документом, так как в нём есть «толковые предложения». После рассмотрения инициатива будет либо принята, либо отклонена, сообщает «Свободная Пресса» .

В то же время в РФ могут ужесточить контроль за медицинскими справками. Если инициативу одобрят, водителям придётся возить её с собой, а инспекторы смогут проверять её наличие.