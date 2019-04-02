В ГИБДД опровергли информацию об отставке Коваленко

Представитель ГИБДД МВД России опроверг информацию об отставке главы московского управления Виктора Коваленко. Источник заявил РИА Новости, что совещание, на котором, как сообщалось ранее, обсуждалась отставка начальника столичной госавтоинспекции, не проводилось.

"В ГУОБДД МВД России такого совещания не было. Иной информацией не располагаем", - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что глава московского управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что такое решение не было связано с ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина с ребенком.

Уточнялось, что у Коваленко появились проблемы с выполнением своих обязанностей в управлении ГИБДД еще до скандально известной аварии.