В Германии заявили, что западные эксперты недооценили ракету «Циркон»

Иностранные эксперты ошиблись в оценке скорости полета гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», которая превзошла их ожидания. Об этом пишет журналист Гернот Крампер в немецком журнале Stern.

«Поскольку скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его», - сказано в публикации.

По данным СМИ, западные эксперты оценивали скоростной потенциал «Циркона» не более шести тысяч километров в час. Оказались неверны и предположения по радиус действия российской ракеты. Он составил тысячу километров и сделал невозможным перехват.

«Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие», - отметил Крампер.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин назвал технические характеристики «Циркона» и отметил, что им оснастят как перспективные, так и уже строящиеся надводные и подводные корабли.

Ранее бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с НСН оценил потенциальные цели «Циркона».