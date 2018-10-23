В Германии рухнуло колесо обозрения

Пятеро детей пострадали в результате поломки небольшого колеса обозрения на юго-западе страны, которое затем упало, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на ферме близ города Тиршенройт в федеральной земле Бавария.

В четырех кабинках колеса обозрения диаметром около четырех метров находились восемь детей от 1,5 до 8 лет, когда оно рухнуло. В результате дети получили легкие травмы. Их доставили в больницу для осмотра.

По предварительным данным, причиной инцидента стала остановка вала колеса. Полиция проводит расследование происшествия.

Как ранее сообщала НСН, нетрезвый смотритель аттракциона в Верхней Пышме выключил колесо обозрения, когда на нем каталась 29-летняя мама и ее 3-летняя дочь. Примерно через час смотритель вспомнил, что оставил на высоте и вернулся, чтобы исправить положение. Посетители парка к тому времени уже успели вызвать сотрудников полиции и МЧС. Выяснилось, что в крови сотрудника парка развлечений было обнаружен алкоголь в размере 0,06 промилле.