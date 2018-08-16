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В Германии признали Крым российским

16 Августа 2018 в 10:39
В Германии признали Крым российским

Телеканал 3Sat показал в эфире карту России, на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и вся территория страны. Как пишет Утро.ру, кадры с российским полуостровом попали в документальный фильм «Sibirien total». Источник отмечает, что его премьера ленты состоялась накануне на одном из крупнейших немецкоязычных телеканалов Евросоюза.

Авторами картины являются кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен. В анонсе ленты указывалось, что журналисты представят свое «увлекательное, изнурительное путешествие по абсолютной пустыне».

Между тем, российские пользователи не смогут увидеть фильм, поскольку правообладатель ограничил его просмотр.

Добавим, ранее стало известно, что власти готовы потратить более 6 миллионов рублей на 30-секундный ролик о Крыме. Такая заявка министерства курортов и туризма республики появилась на портале госзакупок. В техзадании поясняется, что видеоролик должен привлечь внимание путешественников к полуострову, стимулировать спрос на туристические услуги и сформировать позитивный имидж региона, подчеркивает Ura.ru. 

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