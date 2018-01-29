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В Германии похищены 44 тонны шоколада

29 Января 2018 в 18:40
В Германии похищены 44 тонны шоколада

Полиция немецкого города Фрайбург-им-Брайсгау ведёт расследование необычного ограбления. Как сообщает Spiegel, злоумышленники угнали два грузовика с 44 тоннами шоколада. Издание отмечает, что инцидент произошел в минувшую субботу. 

Автомобили со сладостями, стоимость которых составляет 400 тысяч евро, располагались на стояке в промышленной зоне. Одного из злоумышленников сотрудники полиции задержали практически сразу. Он оставил фуру со сладким грузом недалеко от стоянки и пытался скрыться. Второму на момент задержания уже удалось перегрузить шоколад в другое транспортное средство. 

Сейчас немецкие полицейские выясняют все подробности инцидента.

 

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