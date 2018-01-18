В Германии из-за урагана остановлено движение поездов

Ураган «Фредерике», обрушившийся на Нидерланды и северо-запад Германии, стал причиной остановки работы железнодорожного и авиа- транспорта.

Из-за урагана сначала было полностью остановлено движение пригородных поездов и поездов дальнего следования в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония. Позднее оператор железных дорог страны «Deutsche Bahn» объявил о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране.

В аэропорту Кельн/Бонн были временно отменены все рейсы. Один из терминалов аэропорта в городе Падерборн был эвакуирован из-за сильного повреждения крыши, которая грозила обвалиться.

В амстердамском аэропорту Схипхол из-за урагана в первой половине дня отменили все рейсы.

Железнодорожное движение в Нидерландах было также практически полностью остановлено. Исключение составили две локальные железные дороги в Гронингене и в провинции Лимбург, сообщает «Интерфакс».

Ростуризм призвал находящихся в Бельгии и Нидерландах россиян соблюдать меры безопасности в связи с ураганом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Нидерланды и Бельгию, предупреждать своих клиентов о непогоде в этих странах. Российским туристам, находящимся на территории данных стран, рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, следить за прогнозами синоптиков и следовать указаниям местных властей», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о пострадавших российских туристах. «Федеральное агентство по туризму находится на связи с ДСКЦ МИД РФ и следит за развитием ситуации», - добавили в ведомстве, передает Агентство «Москва».