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В Германии десятки человек пострадали от пожара

7 Августа 2018 в 20:54
В Германии десятки человек пострадали от пожара

Около 40 человек пострадали в пожаре на железнодорожной станции в городе Зигбург, передает «Интерфакс».

10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Огонь перекинулся на ближайшие дома. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания.

Огонь мог начаться из-за искр, которые вылетели из-под проезжавшего мимо поезда.

Железнодорожный маршрут Кельн-Франкфурт временно перекрыт, сроки возобновления работы линии неизвестны.

Зигбург — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Зигбург является столицей земельного округа Рейн-Зиг. Расположен на правой стороне Рейна, в 26 км от Кёльна и в 10 км от Бонна, на берегах рек Аггер и Зиг.

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