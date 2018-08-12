Воскресенье
12 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

В ГД прокомментировали «российский след» в беспорядках в США

12 Августа 2018 в 17:23
В ГД прокомментировали «российский след» в беспорядках в США

Обвинения в адрес России о ее якобы причастности к прошлогодним беспорядкам в Шарлотсвилле выдвинуты конгрессменом Томасом Гарретом без аргументов и больше похожи на информационный вброс. Такое объяснение дал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий отметил, что Вашингтон старается обвинить Россию во всех смертных грехах и для этого берутся любые поводы. Новиков связал последние обвинения с обвинениями по «делу Скрипалей».

«Много шумихи и информационных вбросов, но никаких убедительных доказательств. Все выглядит весьма и весьма странно», — заключил депутат.

Ранее конгрессмен Томас Гаррет рассказал журналистам, что ФБР ищет «российский след» в столкновениях праворадикалов и их противников в Шарлотсвилле в 2017 году, пишет РИА Новости.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.