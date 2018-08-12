В ГД прокомментировали «российский след» в беспорядках в США

Обвинения в адрес России о ее якобы причастности к прошлогодним беспорядкам в Шарлотсвилле выдвинуты конгрессменом Томасом Гарретом без аргументов и больше похожи на информационный вброс. Такое объяснение дал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий отметил, что Вашингтон старается обвинить Россию во всех смертных грехах и для этого берутся любые поводы. Новиков связал последние обвинения с обвинениями по «делу Скрипалей».

«Много шумихи и информационных вбросов, но никаких убедительных доказательств. Все выглядит весьма и весьма странно», — заключил депутат.

Ранее конгрессмен Томас Гаррет рассказал журналистам, что ФБР ищет «российский след» в столкновениях праворадикалов и их противников в Шарлотсвилле в 2017 году, пишет РИА Новости.