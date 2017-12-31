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В ГД предупредили украинцев о возможной потере самоидентичности

31 Декабря 2017 в 18:48
В ГД предупредили украинцев о возможной потере самоидентичности

Массовый выезд украинцев в Европу, о которой с таким восторгом говорит президент страны Петр Порошенко, это, фактически, потеря самоидентичности народа. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Стратегия политики украинского государства подразумевает исчезновение слова "Украина" в принципе», — считает парламентарий.

Он отметил, что Порошенко потому нахваливает украинский паспорт и возможность «интегрироваться с Европой», чтобы убрать из страны недовольное нищенской жизнью работоспособное население. Это позволит властям страны не бояться новых «майданов», потому что на них никто не придет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС главным прорывом 2017 года, пишет РИА Новости.

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