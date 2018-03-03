В ГД пообещали ответить на развернутые против РФ антиракеты США

США развернули против России порядка 400 антиракет, объединенных в единую систему ПРО. Об этом сообщил журналистам в субботу военно-дипломатический источник.

По его словам, порядка 40 шахтных противоракет дальнего перехвата развернуты на Аляске и в Калифорнии. Еще 180 – находятся на кораблях в составе Атлантического и Тихоокеанского флотов, а также на базах США в Японии и Испании. 24 противоракеты расположены в Румынии. Кроме того, около 150 развернуты на шести батареях THAAD.

Источник подчеркнул, что заявления США о том, что противоракеты якобы не направлены против России, это чистое лукавство.

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, обсуждая эту информацию с журналистами, заверил, что ситуация находится под контролем.

«Ситуация эта, безусловно, подконтрольна, и симметричные меры в этом направлении или уже предприняты, или в ближайшее время будут предприняты», - сказал Шаманов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию представил новейшие российские вооружения. Глава государства заявил, что боевые комплексы, многие из которых еще не имеют названий, станут гарантами соблюдения в мире ядерного паритета.