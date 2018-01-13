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В ГД ответили на заявление США о ядерном превосходстве РФ

13 Января 2018 в 15:07
В ГД ответили на заявление США о ядерном превосходстве РФ

Заявление Вашингтона о ядерном превосходстве России и существующей угрозы со стороны Москвы не соответствует действительности. Такие мнение высказал в беседе с журналистами заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Депутат отметил, что США не оставляют попыток «взвинтить гонку вооружений, что вызывает сожаление».

««Мы не втягиваемся в гонку вооружений, не входим в соревнование, у кого его больше, а у кого меньше. Это не наша позиция, не наша политика. Россия исходит из паритета», — заключил депутат, слова которого приводит RT.

Ранее была опубликована открытая часть ядерной доктрины Вашингтона, в которой утверждалось, что Россия имеет ядерное превосходство над США и странами НАТО. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН назвал слова американцев «выдумками».

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