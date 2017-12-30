В ГД ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста

Крымский мост, который должен соединить полуостров с материковой Россией, уязвим для ударов авиации и ракет наземного и морского базирования. Такое заявление сделал для издания "Главред" экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант запаса Украины Игорь Романенко.



По словам Романенко, на Крымский мост в случае вооруженного конфликта будет обращено внимание в первую очередь, потому что он представляет собой стратегическую транспортную артерию, которая может обеспечивать крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма.

На заявление украинского генерала уже отреагировали в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT посоветовал Киеву не думать о Крымском мосте.

Депутат подчеркнул, что мост в Крым строится для улучшения качества жизни мирных людей, а подобные заявления «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства».