Суббота
24 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

В ГД назвали провокацией слова СБУ о попытке взорвать «Украину»

24 Февраля 2018 в 12:33
В ГД назвали провокацией слова СБУ о попытке взорвать «Украину»

Российские спецслужбы в 2015 году хотели подорвать крейсер «Украина», чтобы запугать местное население. С такими обвинениями в субботу, 24 февраля, выступил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Диверсию в Николаеве, где стоит законсервированная с 1996 года «Украина», якобы планировал гражданин России Давид Пономарев. Подрыв крейсера должен был произойти в День Конституции Украины, пишут «Известия».

В Госдуме все обвинения в адрес России связали с нагнетанием обстановки в преддверии президентских выборов.

«На мой взгляд, это очередная попытка изобразить Россию как внешнего врага, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем, поскольку близятся выборы президента Украины», — заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Депутат подчеркнул, что на Украине нет ни российских агентов, ни резидентов. В отличие от Киева, в Москве всегда считали украинский народ братским и не пытались разжечь вражду между людьми, заключил депутат.

Добавим, что «Украина» простаивает на судостроительном заводе в Николаеве уже 33 года. Недавно президент страны Петр Порошенко распорядился демилитаризовать крейсер и продать его.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.