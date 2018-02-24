В ГД назвали провокацией слова СБУ о попытке взорвать «Украину»

Российские спецслужбы в 2015 году хотели подорвать крейсер «Украина», чтобы запугать местное население. С такими обвинениями в субботу, 24 февраля, выступил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Диверсию в Николаеве, где стоит законсервированная с 1996 года «Украина», якобы планировал гражданин России Давид Пономарев. Подрыв крейсера должен был произойти в День Конституции Украины, пишут «Известия».

В Госдуме все обвинения в адрес России связали с нагнетанием обстановки в преддверии президентских выборов.

«На мой взгляд, это очередная попытка изобразить Россию как внешнего врага, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем, поскольку близятся выборы президента Украины», — заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Депутат подчеркнул, что на Украине нет ни российских агентов, ни резидентов. В отличие от Киева, в Москве всегда считали украинский народ братским и не пытались разжечь вражду между людьми, заключил депутат.

Добавим, что «Украина» простаивает на судостроительном заводе в Николаеве уже 33 года. Недавно президент страны Петр Порошенко распорядился демилитаризовать крейсер и продать его.