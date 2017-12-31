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В ГД отреагировали на слова Трампа о роли коалиции в освобождении Сирии от ИГ

31 Декабря 2017 в 13:29
В ГД отреагировали на слова Трампа о роли коалиции в освобождении Сирии от ИГ

Возглавляемая США коалиция сыграла минимальную роль в разгроме ИГ в Ираке и Сирии, а теперь Америка пытается присвоить себе победу над террористами. Такое мнение высказал в беседе с журналистами заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее в время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осажденных зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», — сказал депутат, слова которого приводит RT.

Чепа отметил, что теперь свои действия американцы пытаются прикрыть словами о победе над ИГ (запрещена в России).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция освободила почти 100% территорий, захваченных террористами в Ираке и Сирии.

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