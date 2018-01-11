Пятница
12 января
USD 57
EUR 68.06
Горячие новости

В ГД одобрили наделение Минстроя дополнительными возможностями контроля в долевом строительстве

11 Января 2018 в 21:06
В ГД одобрили наделение Минстроя дополнительными возможностями контроля в долевом строительстве

Комитет Госдумы Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил законопроект, направленный на усиление контроля в сфере долевого строительства. Заседание комитета прошло в Государственной Думе Российской Федерации 11 января при участии заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина.

В числе прочего, документ предполагает наделение Минстроя России полномочиями по согласованию назначения руководителей региональных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за долевым строительством. 

Законопроект предполагает установление Правительством России обязательных требований к организации и проведению государственного контроля в области долевого строительства. Функции по контролю за долевым строительством возлагаются исключительно на органы регионального госстройнадзора либо иной контролирующий орган, создаваемый специально для данных целей.

Решение о назначении на должность и освобождения от нее руководителя органа регионального контроля в сфере долевого строительства будет приниматься с учетом позиции Минстроя России.

Власти региона при этом будут обязаны  вносить в единую информационную систему жилищного строительства информацию о выданных разрешениях на строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан. Это позволит фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства контролировать соответствие застройщиков требованиям законодательства о долевом строительстве.

Как утверждается в сообщении Минстроя, это решение позволит установить единый порядок контроля за долевым строительством в рамках осуществления государственного строительного надзора, а также  обеспечить одновременный контроль сроков и качества строительства и контроль целевого использования средств дольщиков.

После заседания комитета Госдумы России заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин пообщался с инициативной группой обманутых дольщиков и сообщил, что до конца января проведет встречу с обманутыми дольщиками Московской области. 

 «У людей накопилось много вопросов. Кроме того, такое общение помогает нам эффективнее контролировать исполнение субъектами дорожных карт по решению проблем обманутых дольщиков», - прокомментировал Никита Стасишин.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.