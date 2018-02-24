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В ГД напомнили США об их «позоре» в Югославии и Ираке

24 Февраля 2018 в 16:17
В ГД напомнили США об их «позоре» в Югославии и Ираке

Слово «позор», которым президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия России в Сирии, не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, заявление Трампа сделано для того, чтобы приписать себе единоличную победу над терроризмом в Сирии, при этом принизив роль России и ее партнеров в деле урегулирования конфликта.

Слуцкий напомнил, что Россия, в отличие от США находится в Сирии законно – по официальному приглашению властей страны. Он подчеркнул, что цель российского пребывания в САР – борьба с террористами, а не «свержение законного правительства в угоду своим геополитическим интересам, которым занимается США».

«Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили», — заключил Слуцкий, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что обстрел мирных кварталов Восточной Гуты – это позор для России. В Кремле ранее уже опровергли все обвинения в причастности к обстрелам ВКС РФ.

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