В «Газпроме» не считают решение Стокгольмского суда победой «Нафтогза»

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», который длится с 2014 года. Известно, что суд удовлетворил большую часть требований украинской компании.

В «Нафтогазе» вердикт Арбитражного суда в Стокгольме уже назвали победой. В «Газпроме» с такой трактовкой не согласны. В российской корпорации пояснили, что принцип «бери или плати», который «Нафтогаз» пытался оспорить, остался в силе.

«Арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиарда долларов», — говорится в сообщении «Газпрома», которое приводит РИА Новости.

При этом контрактный объем поставляемого газа суд сократил с 52 миллиардов кубометров до пяти миллиардов кубометров.

Судебные тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза» длятся с июня 2014 года. Предметом спора стали контракты на поставку газа Украине и его транзит, напоминают «Известия».