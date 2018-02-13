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В галерее «Эритаж» покажут советский ар-деко

13 Февраля 2018 в 15:02
В галерее «Эритаж» покажут советский ар-деко

Галерея «Эритаж» отметит 10-летний юбилей открытием выставки, посвященной советскому ар-деко. Социалистический вариант этого стиля будет впервые представлен в одном ряду с эталонными образцами из Нью-Йорка и Парижа.

Жаркие споры о том, что такое советское ар-деко, существовал ли подобный феномен и где его границы, ведутся до сих пор. Наиболее эффектной и популярной сферой этого роскошного стиля в стране большевиков стали масштабные архитектурные проекты, в которых было заинтересовано молодое советское государство, — прежде всего высотки и метро. В то же время для избранных предназначались единичные заказные предметы декоративно-прикладного искусства, создававшиеся в конце 1920-х — 1930-е годы.

 

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