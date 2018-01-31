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В финал конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек

31 Января 2018 в 15:51
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек
Фото: oaoosk.ru

В финал российского конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России» вышли 300 человек. Финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей и смогут получать в течение года консультации от наставников проекта.

Среди тех, кто прошел в финал - представители крупного бизнеса, сотрудники госкомпаний и госорганов, а также фрилансеры из разных городов России.

Так, финалистами оказались 59 москвичей, 31 житель Санкт-Петербурга, 14 – из Екатеринбурга, шесть человек из Челябинска и столько же из Тюмени. Из Перми в финале оказалось три конкурсанта, из Ханты-Мансийска — один, отмечает Ura.ru

Напомним, конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который проводится Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

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