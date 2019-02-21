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В Федрезерве ждут скорого краха доллара

21 Февраля 2019 в 20:15
В Федрезерве ждут скорого краха доллара

В США предсказали скорый конец доллара в качестве мировой резервной валюты. Пока он сохраняет ведущую роль в международной торговле, однако с каждым годом возникает все больше факторов, которые играют против него. Такой прогноз опубликован в издании Liberty Street Economics, которым владеет Федеральный резервный банк Нью-Йорка – ключевая структура в Федеральной резервной системе США.

Обвалы на американском фондовом рынке заставляют, в частности, появляться предложениям о переходе в расчётах на виртуальную валюту Международного валютного фонда — так называемые специальные права заимствования. С такой идеей еще 10 лет назад выступил Китай. Со временем о предложении забыли, однако всё резко поменялось с началом торговых войн, отмечают аналитики.

Ещё один фактор, приближающий закат господства доллара, - решения центральных банков ведущих стран о резком снижении доли американской валюты в своих международных резервах. Эксперты предсказывают, что уже в конце 2019 года начнётся затяжное многолетнее падение доллара США.

Как отмечает Утро.ру, на такой негативный прогноз ФРС уже отреагировали крупнейшие инвесторы. В четверг, 21 февраля доллар дешевел к ведущим валютам и рублю. По данным Московской биржи, к двум часам дня американская денежная единица опустилась до 65,51 рубля, Евро - до 74,29 рубля. Российская валюта дорожает на фоне подорожания нефти, которое стало следствием достижения соглашения ОПЕК+ о снижении объемов добычи в ряде стран.

В свою очередь, RT отмечает, что на ближайшей судьбе доллара скажутся также итоги переговоров между США и Китаем по разрешению торгового спора, которые завершаются в пятницу, 22 февраля, в Вашингтоне. От того, смогут ли Пекин и Вашингтон прийти к компромиссу, будет зависеть развитие мировой экономики, что скажется и на положении американской валюты.


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