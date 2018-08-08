В ФАС предупредили о влиянии повышения НДС на цену бензина

Увеличение налога на добавленную стоимость может сказаться на стоимости бензина, однако устойчивость на рынке удастся сохранить. Об этом сообщил заместитель руководи теля Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. По его словам, повышение НДС с 18% до 20% в обязательном порядке отразится на ценах топлива, так же, как повлияет на все другие товары и продукцию, отмечает RT .

Причем, как подчеркнул Голомолзин, налоговая составляющая — один из важных факторов, влияющих на стоимость нефтепродуктов. Согласно закону, принятому парламентом, и подписанному президентом, с 1 января 2019 года НДС повышается в России с 18 до 20%. Действующие льготы остаются в силе.