В ФАС одобрили создание железнодорожного лоукостера

Федеральная антимонопольная служба считает оправданным выделение старых вагонов в пассажирских поездах в особый класс с низкой стоимостью билетов. Об этом сообщает РИА Новости. В ФАС подчеркнули, что РЖД имеет право понижать предельные тарифы на плацкарт и общие вагоны.

Ранее дочернее подразделение РЖД «Федеральная пассажирская компания» объявила, старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут обособлены в отдельную лоукост-категорию «эконом-бюджет». Кроме того, все поезда поделять на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Как отмечает Газета.ру , каждый из них будет обслуживаться по трём уровням сервиса — эконом, комфорт, бизнес.