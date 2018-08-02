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В ФАС одобрили создание железнодорожного лоукостера

2 Августа 2018 в 16:16
В ФАС одобрили создание железнодорожного лоукостера

Федеральная антимонопольная служба считает оправданным выделение старых вагонов в пассажирских поездах в особый класс с низкой стоимостью билетов. Об этом сообщает РИА Новости. В ФАС подчеркнули, что РЖД имеет право понижать предельные тарифы на плацкарт и общие вагоны.

Ранее дочернее подразделение РЖД «Федеральная пассажирская компания» объявила, старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут обособлены в отдельную лоукост-категорию «эконом-бюджет». Кроме того, все поезда поделять на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Как отмечает Газета.ру, каждый из них будет обслуживаться по трём уровням сервиса — эконом, комфорт, бизнес.

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