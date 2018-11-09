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В Европе опасаются «Руксита»

9 Ноября 2018 в 00:31
В Европе опасаются «Руксита»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил об угрозе выхода России из организации, который он назвал «Ruxit», передает RT.

Сойни при этом подчеркнул, что Финляндия предпримет все возможное для того, чтобы решить проблему с выплатами Россией членских взносов.

Ранее НСН сообщала, что членство России в Совете Европы может быть прекращено, если она не будет платить членские взносы. С таким заявлением выступил Турбьёрн Ягланд. Он подчеркнул, что такой исход событий ожидается, если к июню 2019 года взносы так и не поступят.

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