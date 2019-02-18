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В Евпатории почтили память бойца «Беркута»

18 Февраля 2019 в 21:38
В Евпатории почтили память бойца «Беркута»

В Евпатории прошла акция в память о погибшем старшем прапорщике спецподразделения «Беркут» Андрее Федюкине, пишет Крымское информационное агентство.

42-летний Федюкин погиб при исполнении служебного задания пять лет назад - в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Благочинный Евпаторийского церковного округа протоиерей отец Александр вознес молитву об упокоении душ всех сотрудников евпаторийской полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

После минуты молчания, цветы были возложены к памятнику Андрею Федюкину.

Напомним, 21 ноября 2013 года на площади Независимости в Киеве собрались активисты в поддержку евроинтеграции. Уже к 24 ноября на улицы и площади Киева вышло, по некоторым данным, до 100 тысяч человек. Ситуация усугубилась после разгона участников митинга силами спецподразделения «Беркут» в ночь на 30 ноября. И в результате 22 февраля в стране произошел государственный переворот, президент Виктор Янукович был отстранен от власти.

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