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В этом сезоне в Москве появится почти 4 тыс объектов зимнего отдыха

27 Ноября 2018 в 14:38
В этом сезоне в Москве появится почти 4 тыс объектов зимнего отдыха

Почти 4 тыс. объектов зимнего отдыха - от тюбинговых горок до катков - появится в московских парках в этом году. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, а также на страничке в социальной сети «В контакте» и в Twitter.

Градоначальник отметил, что наступление зимы - не повод сидеть дома. По его словам, помимо традиционных зимних развлекательно-досуговых объектов с 14 декабря по 13 января в столице пройдет главный зимний фестиваль «Путешествие Рождество».

Ранее сообщалось, что фестивальные мероприятия будут организованы на 74 площадках. В частности гостям предлагают посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

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