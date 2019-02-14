В Эстонии погиб военнослужащий

В Эстонии на Центральном полигоне в результате инцидента с огнестрельным оружием погиб военнослужащий, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного штаба Сил обороны.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачи спасти его не удалось.

Полиция возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса Эстонской Республики, описывающей причинение смерти по неосторожности.

Ранее НСН сообщала, что в инцидент с самолетом Су-27 на Украине был вовлечен военнослужащий США, говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке. Вечером 16 октября 2018 года в Винницкой области недалеко от населенного пункта Уланив упал военный истребитель Су-27УБ, которые вылетел с аэродрома в Староконстантинове. Оба пилота истребителя погибли.

