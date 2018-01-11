В Эстонии не нашлось квартир для беженцев

Министерство социальных дел Эстонии стало размещать доставляемых по квотам ЕС беженцев в центрах по приему беженцев в Вао и Вягева, поскольку на рынке арендного жилья в Эстонии не оказалось подходящих квартир, сообщила советник министерства Кайса Юпрус-Тали.

На этой неделе в Эстонию по миграционной программе ЕС прибыли из Турции две внесенных в квоту семьи беженцев. В одной семье пять, в другой шесть человек. Обе семьи - это родители и их дети. Также на этой неделе в Эстонию из Италии две женщины родом из Эритреи, сообщает «Интерфакс».

Европейский миграционный кризис возник в начале 2015 года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению.