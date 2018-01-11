Пятница
12 января
USD 57
EUR 68.06
Горячие новости

В Эстонии не нашлось квартир для беженцев

11 Января 2018 в 22:43
В Эстонии не нашлось квартир для беженцев

Министерство социальных дел Эстонии стало размещать доставляемых по квотам ЕС беженцев в центрах по приему беженцев в Вао и Вягева, поскольку на рынке арендного жилья в Эстонии не оказалось подходящих квартир, сообщила советник министерства Кайса Юпрус-Тали.

На этой неделе в Эстонию по миграционной программе ЕС прибыли из Турции две внесенных в квоту семьи беженцев. В одной семье пять, в другой шесть человек. Обе семьи - это родители и их дети. Также на этой неделе в Эстонию из Италии две женщины родом из Эритреи, сообщает «Интерфакс».

Европейский миграционный кризис возник в начале 2015 года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению.  

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.