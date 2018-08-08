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В Эстонии нашли место взрыва ракеты испанского истребителя

8 Августа 2018 в 19:14
В Эстонии нашли место взрыва ракеты испанского истребителя

Военные в Эстонии, предположительно, нашли район падения боевой ракеты, по ошибке запущенной испанским истребителем. Об этом сообщил командующий эстонскими Военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге.

По его словам, поиски дали результаты, потому что известен воздушный коридор, по которому летела ракета. Она, судя по всему, упала и взорвалась в лесу. Причём, судя по фотографиям, взрыв был несильный, рассказал командующий ВВС. Он утверждает, что остатки пропавшего боеприпаса будет найдены с вероятностью 95%, отмечает  RT.

Как стало известно вечером во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании по ошибке запустил боевую ракету над Эстонией в районе города Тарту. После этого происшествия было объявлено об отстранении испанской военной авиации от полетов над балтийской республикой.

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