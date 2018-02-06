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В Эстонии микроавтобус провалился под лед

6 Февраля 2018 в 22:06
В Эстонии микроавтобус провалился под лед

Микроавтобус с пассажирами провалился под лед в районе эстонского города Пярну, передает ТАСС.

Инцидент произошел в Рижском заливе. Глубина моря в месте происшествия составляет около 4 метров.

Двух пассажиров микроавтобуса удалось спасти с помощью вездехода. По их словам, в машине находились еще четверо пассажиров. По меньшей мере три человека погибли.

Рижский залив — залив на востоке Балтийского моря между Латвией и Эстонией. Отгорожен от остального моря островами Моонзундского архипелага, который принадлежит Эстонии.

Важнейшие города у побережья Рижского залива — Рига и Пярну, вдоль южного берега тянется Рижское Взморье (ныне город-курорт Юрмала), а на острове Сааремаа стоит древний Курессааре (Аренсбург).

Западный берег залива именуется Ливским и является охраняемой культурной зоной.

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