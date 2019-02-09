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В ЕС раздумывают над расчетами в евро с Россией

9 Февраля 2019 в 18:40
В ЕС раздумывают над расчетами в евро с Россией

Рассчитываться с Россией в евро в Евросоюзе считают целесообразным. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Дипломат не уточнил, когда может произойти переход на новую систему взаиморасчетов, потому что отношения России с ЕС «находятся не в лучшей форме».

Напомним, осенью прошлого года правительство РФ заявило, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости отечественной экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Целью новшества было исключение негативных последствий в случае введения нового пакета антироссийских санкций.

Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в беседе с НСН рассказал о колебании рубля в зависимости от курса доллара и евро в 2019 году.

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