В ЕС рассказали, почему отказались выделять €600 млн Украине

Евросоюз не стал выделять 600 миллионов долларов Украине, так как Киев не выполнил четыре условия, которые были выдвинуты Брюсселем. Об этом рассказал глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает RT.

В то же время сейчас в интеграционном союзе обсуждается возможность предоставления Киеву денег в рамках новой помощи. Это происходит после обращения президента Украины Петра Порошенко к президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, которое было сделано во время саммита «Восточное партнёрство», пишут «Дни.ру» .

Напомним, в ноябре 2017 года глава Украины рассказал о договорённостях с ЕС о выделении макрофинансовой помощи. По его словам, она будет предоставлена в 2018-2019 годах тремя траншами.