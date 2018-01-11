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В ЕС рассказали, почему отказались выделять €600 млн Украине

11 Января 2018 в 09:10
В ЕС рассказали, почему отказались выделять €600 млн Украине

Евросоюз не стал выделять 600 миллионов долларов Украине, так как Киев не выполнил четыре условия, которые были выдвинуты Брюсселем. Об этом рассказал глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает RT.

В то же время сейчас в интеграционном союзе обсуждается возможность предоставления Киеву денег в рамках новой помощи. Это происходит после обращения президента Украины Петра Порошенко к президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, которое было сделано во время саммита «Восточное партнёрство», пишут «Дни.ру».

Напомним, в ноябре 2017 года глава Украины рассказал о договорённостях с ЕС о выделении макрофинансовой помощи. По его словам, она будет предоставлена в 2018-2019 годах тремя траншами.

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