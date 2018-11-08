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В Екатеринбурге вынесен приговор тренеру-педофилу

8 Ноября 2018 в 17:22
В Екатеринбурге вынесен приговор тренеру-педофилу

Cуд в Екатеринбурге огласил приговор тренеру фитнес-клуба по имени Алексей, обвинённого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, он занимался онанизмом в присутствии семилетней девочки. Его приговорили к лишению свободы на 8 лет в колонии строгого режима, а также последующему ограничению свободы на два года, передает Ura.ru.

Инцидент случился в ноябре 2017 года в одном из фитнес-клубов Екатеринбурга. Около получаса тренер и девочка сидели вместе на диване. В СМИ попала видеозапись происходящего, на которой нельзя однозначно понять, что происходит, поскольку мужчина закрывался журналом. Полная запись с другой камеры, имеющаяся в распоряжении следствия, не публиковалась. Девочка рассказала о случившемся родителям, после чего они подали заявление в полицию.

Сам обвиняемый своей вины не признал, он собирается обжаловать приговор.

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